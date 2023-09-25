В Белгородской области отразили массированную атаку беспилотников. Власти отчитались о семи сбитых дронах
Источник: Вячеслав Гладков
Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Белгородскую область, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, вечером 25 сентября в небе над Грайворонским городским округом были сбиты семь дронов самолетного типа.
По предварительным данным, пострадавших нет. Обломки одного из упавших дронов повредили автомобиль.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Подворовой обход продолжим в светлое время суток», — написал Гладков в телеграм-канале.
Минобороны РФ подтвердило, что сбило семь дронов над Белгородской областью, и возложило вину за попытку теракта на «киевский режим».