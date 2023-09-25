Полиция Латвии пригрозила штрафовать автомобилистов за наклейки «я русский»

Полиция Латвии назвала недопустимой практикой размещение на транспортных средствах «потенциально провокационных надписей на русском языке», например, наклеек «я русский / русская».

Так в полиции отреагировали на опубликованную в соцсети Х фотографию машины с латвийским номером и надписью «я — русская».

В ведомстве заявили, что с учетом нынешней геополитической ситуации и затянувшейся войны в Украине подобные наклейки могут быть восприняты как прославление военной агрессии или выражение поддержки военных преступлений России.

Латвийские полицейские пообещали, что при обнаружении таких наклеек будут требовать от автовладельцев немедленно убрать их, а также объяснить цель и мотивацию размещения надписей. Также автомобилисты могут быть подвергнуты штрафам за пропаганду военной агрессии.

В Латвии за публичное оправдание и героизацию военных преступлений российских военных на территории Украины предусмотрена уголовная ответственность. Публичное использование провоенной символики — в том числе, символов Z и V в соответствующем контексте — наказывается штрафом как административное правонарушение.

В сентябре 2023 года Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония запретили въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами. Такое решение было принято на основе разъяснений Еврокомиссии. Министерство юстиции Латвии также подготовило законопроект о конфискации автомобилей с российскими и белорусскими номерами. Предполагается, что машины будут изымать, если в течение трех месяцев они не покинут страну, либо не будут перерегистрированы в латвийской юрисдикции.

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