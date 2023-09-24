Пашинян пообещал принять всех беженцев из Карабаха. Ответственность за возможные «этнические чистки» в регионе он возложил на Азербайджан и российских миротворцев

Армения примет у себя всех беженцев из Нагорного Карабаха, которые опасаются этнических чисток в регионе. Об этом 24 сентября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в послании согражданам по случаю прошедшего Дня независимости.

По его словам, все атаки Азербайджана последних лет против Армении демонстрируют, что «системы внешней безопасности», частью которых является Ереван, «не эффективны с точки зрения его государственных интересов и безопасности». События в Нагорном Карабахе, в том числе «проявления террора» против армянского населения, блокада Лачинского коридора и нападение Азербайджана 19 сентября, вызывают серьезные вопросы о целях и мотивах дислоцированного там миротворческого контингента РФ, а также увеличивают вероятность бегства этнических армян из региона, считает Пашинян.

«Ответственность за такое развитие событий полностью ляжет на Азербайджан, который принял политику этнической чистки, и на миротворческий контингент РФ в Нагорном Карабахе. Конечно, правительство Армении работает с международными партнерами над формированием международных механизмов обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. Но если эти усилия не дадут конкретных результатов, правительство со всей заботой примет наших сестер и братьев Нагорного Карабаха в Республике Армения», — заявил глава армянского правительства.

Однако, полагает Пашинян, существующие проблемы не будут решены таким путем, а только усугубятся. «Анализ событий показывает, что системы безопасности и союзники, на которых мы надеялись на протяжении многих лет, поставили перед собой задачу выставить на показ нашу уязвимость и обосновать невозможность армянского народа иметь независимое государство, — сказал премьер-министр. — Глубинный смысл происходящих с нами в последние годы и даже сегодня событий таков: будет ли Армения суверенным, свободным, демократическим государством или перепуганной окраинной провинцией?»

По данным правозащитного проекта CivilNet, 24 сентября в Армению прибыла первая группа беженцев из Нагорного Карабаха.

19 сентября Азербайджан объявил об «антитеррористических мероприятиях локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановления конституционного строя» и начал обстрел территории непризнанной республики. На следующий день была достигнута договоренность о прекращении огня — одним из его условий было разоружение армии Нагорного Карабаха.

Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Гегам Степанян заявил, что за время боевых действий в НКР погибли 200 человек, в том числе 10 мирных жителей, ранения получили более 400 человек, включая 40 мирных жителей.

На фоне этих событий в Ереване начались массовые акции протеста. Демонстранты потребовали от правительства Армении вмешаться в конфликт и помочь этническим армянам в Нагорном Карабахе.

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