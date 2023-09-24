На севере Косова в перестрелке с полицией возле монастыря погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате перестрелки около монастыря в селе Баньска на севере Косова, населенном этническими сербами, сообщает Reuters.
По данным косовской полиции, 24 сентября в село проникла группа из примерно 30 вооруженных людей на бронетехнике, которые вступили в столкновение с правоохранительными органами, а затем забаррикадировалась в здании монастыря.
В перестрелке погиб один полицейский и трое из нападавших. После нескольких часов осады группа злоумышленников покинула монастырь.
Премьер-министр частично признанного Косова Альбин Курти и министр внутренних дел края Кшелал Свекла обвинили в нападении «преступников, спонсируемых Сербией».
Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции вечером в воскресенье заявил, что в результате столкновений с полицией Косова погибли три серба и еще двое получили тяжелые ранения. «Это, безусловно, один из самых тяжелых дней для нашей страны и нашего народа», — сказал он. Вучич заявил, что инициирует заседание совета национальной безопасности Сербии после инцидента в Косове.