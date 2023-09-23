«Военкоры» распространили видео, где, как утверждается, показаны последствия удара Азербайджана по складу российских миротворцев

В российских провоенных телеграм-каналах появилась видеозапись, на которой, как утверждается, показаны последствия удара по складу боеприпасов российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Российский «военкор» Александр Коц, опубликовавший видео, заявил, что удар по складу нанесли войска Азербайджана. Никаких независимых подтверждений этой информации нет. Подлинность записи не подтверждена. Видео якобы снято несколько дней назад, но конкретная дата, как и место съемки, не называются.

Внимание. На записи есть мат.

В Минобороны РФ не комментировали опубликованную запись. Ранее российская сторона об ударе по складу боеприпасов в Нагорном Карабахе не сообщала.

Минобороны РФ сообщило 20 сентября, что в Нагорном Карабахе погибли российские миротворцы. Ведомство заявило, что автомобиль с военными попал под обстрел, когда возвращался с наблюдательного поста российских миротворцев в районе населенного пункта Джанятаг. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что азербайджанские военные «ошибочно» приняли автомобиль с россиянами за автомобиль «незаконных армянских вооруженных формирований». Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с Владимиром Путиным извинился за случившееся.

Читайте также

В Нагорном Карабахе убиты российские миротворцы. Ильхам Алиев принес извинения Путину. Что ответил Путин — неизвестно Среди погибших — заместитель командующего подводными силами Северного флота

Читайте также

В Нагорном Карабахе убиты российские миротворцы. Ильхам Алиев принес извинения Путину. Что ответил Путин — неизвестно Среди погибших — заместитель командующего подводными силами Северного флота