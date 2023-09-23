Российские войска в ночь на 23 сентября нанесли удар по территории Украины 15 ударными дронами «Шахед», сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Беспилотники запустили из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае в направлении Запорожской и Днепропетровской областей. Воздушные силы вместе с силами ПВО уничтожили 14 дронов.

В Днепропетровской области сбили 12 дронов, сообщил глава областной военной администрации Николай Лукашук. По его словам, в результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры в Днепре. Власти Запорожской области удар беспилотников не комментировали.

Кроме того, ночью российские войска ударили ракетами «Оникс» по Одесской области, сообщила представитель оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. «Две ракеты попали в рекреационную зону Одесской области, но это открытая территория. Критических разрушений и травмированных нет», — сказала она (цитата по «Суспильне»). Ранее глава Одесской областной администрации Олег Кипер просил жителей Белгород-Днестровского района пройти в укрытие.

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