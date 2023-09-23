Прокуратура Парижа обвинила Марин Ле Пен в нецелевом расходовании средств Евросоюза. Расследование велось с 2016 года

Прокуратура Парижа подала ходатайство о начале судебного разбирательства в отношении бывшего лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен и других членов партии по делу о нецелевом использовании средств Евросоюза, сообщает Reuters.

По версии прокуратуры, деньги, выделенные на оплату работы помощников депутатов Европарламента, Ле Пен и другие члены партии использовали на оплату сотрудников «Национального объединения».

«Русская служба Би-би-си» уточняет, что запрос, который сделала прокуратура, — это последний шаг перед возбуждением уголовного дела. Решение об этом и должен принять суд.

Расследование в отношении Ле Пен и партии началось 2016 году. В деле фигурируют больше 20 человек, в том числе основатель партии Жан-Мари Ле Пен (отец Марин), а также 11 бывших и действующих депутатов Европарламента и их помощников. Саму партию прокуратура обвинила в сокрытии правонарушений.

Если дело дойдет до суда, то Ле Пен грозит до десяти лет лишения свободы, а также штраф в размере одного миллиона евро, пишет агентство. Кроме того, ей на десять лет может быть запрещено занимать государственные должности.

В комментарии Reuters представитель «Национального объединения» заявил, что партия отрицает все обвинения.

Марин Ле Пен занимала должность депутата Европарламента с 2004 года по 2017 год. Партию «Национальное объединение», основанную ее отцом, она возглавляла с 2011 по 2021 год. За свою карьеру Ле Пен трижды баллотировалась в президенты: в 2012, 2017 и 2022 годах. В двух последних случаях она выходила во второй тур, но оба раза уступала Эммануэлю Макрону.

В сентябре 2023 года партия «Национальное объединение» заявила о досрочном погашении кредита, взятого ей в 2014 году в Первом чешско-российском банке. Из-за этого кредита политические оппоненты Ле Пен и партии регулярно обвиняли их в связях с Кремлем.