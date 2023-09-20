Партия Марин Ле Пен объявила о досрочном погашении «русского кредита»

Французская партия «Национальное объединение», которую до 2021 года возглавляла Марин Ле Пен, объявила о досрочном погашении кредита, взятого партией в 2014 году в Первом чешско-российском банке (ПЧРБ).

В заявлении партии подчеркивается, что «Национальное объединение» полностью выплатило остаток долга в размере около шести миллионов евро, и сделало это досрочно — крайний срок был назначен на 20 декабря 2028 года.

Казначей партии Кевин Пфеффер пояснил в разговоре с Financial Times, что «Национальное объединение» хотело как можно скорее освободиться от так называемого русского кредита, который политические оппоненты использовали для нападок на партию: «Это был нечестный аргумент, но они больше не смогут его использовать», — добавил Пфеффер.

Погашение долга также подтвердила российская компания «Авиазапчасть», которой достались права по кредиту партии после банкротства ПЧРБ: «Уполномоченный банк зачислил на расчетный счет компании сумму, эквивалентную остатку задолженности по займу, а именно основной долг и проценты, подлежащие выплате на дату платежа», — говорится в заявлении компании.

В 2014 году партия «Национальное объединение», возглавляемая на тот момент Марин Ле Пен, взяла кредит в размере 9,4 миллиона евро в Первом чешско-российском банке для финансирования своей политической деятельности. В самой партии это решение объясняли тем, что европейские банки, а в первую очередь французские, отказывались работать с «Национальным объединением». Тем не менее противники Ле Пен и партии использовали «русский кредит» против них, обвиняя партию и ее лидера в связях с Кремлем. Сама Ле Пен в те годы открыто выступала за сближение с Россией.

В 2016 Банк России лишил ПЧРБ лицензии, после чего долговые обязательства «Национального объединения» перешли российской компании по прокату автомобилей «Конти», а в 2019 году — к АО «Авиазапчасть», специализирующейся на поставках авиационной техники гражданского и двойного назначения и ее дальнейшем обслуживании.

В 2020 году власти США ввели санкции против «Авиазапчасти» за нарушение американского законодательства о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, Сирии и КНДР. По данным Вашингтона, компания передавала этим странам товары, услуги и технологии, способствующие разработке оружия массового поражения.

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