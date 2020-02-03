Российская компания через суд потребовала от партии Марин Ле Пен девять миллионов евро долга
Компания «Авиазапчасть» потребовала от французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен девять миллионов евро (639 миллионов рублей) долга. Иск в картотеке арбитражных дел заметили «Открытые медиа», которые называют «Авиазапчасть» фирмой «выходцев из ГРУ и ФСБ».
Речь идет о возврате кредита, который партия взяла в 2014 году в Первом чешско-российском банке (ПЧРБ) после отказа в кредитовании от банков ЕС и США.
В 2016 году Центробанк лишил ПЧРБ лицензии, и право требования по кредиту Ле Пен перешло к компании «Конти», зарегистрированной в Москве и занимающейся прокатом автомобилей. «Конти» в свою очередь передала права компании «Авиазапчасть», образованной, как утверждают «Открытые медиа», на базе советского предприятия «Авиазагранпоставка».
«Авиазапчасть», которая продает оборудование для российской авиатехники в Азию и Африку, принадлежит бизнесмену Валерию Захаренкову. Он якобы вел бизнес с «участником миротворческий операций ООН в Ливии, ирландским генералом Тэдом ОʼНилом», пишут «Открытые медиа», а также «фигурировал в уголовном деле о торговле оружием».
Пост заместителя гендиректора «Авиазапчасти» много лет занимал известный разведчик, герой России Евгений Бармянцев. Он известен, например, как разработчик знаменитого марш-броска батальона ВДВ в Косово, в 1999-м сорвавшем наземную операцию НАТО в бывшей Югославии. Другим замом работал экс-руководитель государственного Росгранстроя Алексей Шестопалов.