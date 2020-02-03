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Российская компания через суд потребовала от партии Марин Ле Пен девять миллионов евро долга

Источник: Открытые медиа
Требует подтверждения

Компания «Авиазапчасть» потребовала от французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен девять миллионов евро (639 миллионов рублей) долга. Иск в картотеке арбитражных дел заметили «Открытые медиа», которые называют «Авиазапчасть» фирмой «выходцев из ГРУ и ФСБ».

Речь идет о возврате кредита, который партия взяла в 2014 году в Первом чешско-российском банке (ПЧРБ) после отказа в кредитовании от банков ЕС и США.

В 2016 году Центробанк лишил ПЧРБ лицензии, и право требования по кредиту Ле Пен перешло к компании «Конти», зарегистрированной в Москве и занимающейся прокатом автомобилей. «Конти» в свою очередь передала права компании «Авиазапчасть», образованной, как утверждают «Открытые медиа», на базе советского предприятия «Авиазагранпоставка».

«Авиазапчасть», которая продает оборудование для российской авиатехники в Азию и Африку, принадлежит бизнесмену Валерию Захаренкову. Он якобы вел бизнес с «участником миротворческий операций ООН в Ливии, ирландским генералом Тэдом ОʼНилом», пишут «Открытые медиа», а также «фигурировал в уголовном деле о торговле оружием».

Пост заместителя гендиректора «Авиазапчасти» много лет занимал известный разведчик, герой России Евгений Бармянцев. Он известен, например, как разработчик знаменитого марш-броска батальона ВДВ в Косово, в 1999-м сорвавшем наземную операцию НАТО в бывшей Югославии. Другим замом работал экс-руководитель государственного Росгранстроя Алексей Шестопалов. 

Открытые медиа

Кто такая Марин Ле Пен