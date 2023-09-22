Netflix представил тизер реалити-шоу по мотивам «Игры в кальмара»

Стриминговый сервис Netflix представил тизер реалити-шоу «Игра в кальмара: вызов», созданного по мотивам одноименного сериала.

«Что сделают 456 реальных людей за 4,56 миллиона долларов?», — говорится в подписи к ролику. Премьера реалити-шоу запланирована на 22 ноября.

Тизер шоу «Игра в кальмара: вызов» Netflix

О наборе участников в реалити-шоу Netflix объявил летом 2022 года. В начале 2023 года выбывшие участники рассказали Varity и Rolling Stone о суровых условиях во время съемок, из-за которых некоторые конкурсанты теряли сознание в процессе. Также выбывшие участники обвинили организаторов шоу в фальсификации соревнований, отмечая, что в съемках участвовали блогеры и инфлюенсеры, которые, по их мнению, были заранее отобраны организаторами для прохождения в следующие раунды.

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Почему «Игра в кальмара» такая «левая»? Это традиция корейского кино или что-то еще? Очень серьезный разбор главного сериала осени (и других корейских проектов)