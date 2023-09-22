Минобороны России сообщило о сбитом в районе Туапсе беспилотнике

Над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края в ночь на 22 сентября уничтожены два украинских дрона, объявило Минобороны РФ.

В администрации Туапсе также сообщили, что около 04:30 мск «были произведены два пуска системой ПВО в сторону моря», в результате которых уничтожен беспилотник. Пострадавших нет, добавили власти города.

Туапсе — популярный курорт на Черном море. В городе также находится порт и крупный нефтеперерабатывающий завод.

Российские власти регулярно сообщают о сбитых дронах как на территориях, расположенных на приграничных территориях или в аннексированном Крыму, так и в сотнях километрах от границы с Украиной, в частности, дроны неоднократно долетали до центра Москвы.

Так, в ночь на 21 сентября власти Минобороны РФ объявляло, что силы ПВО сбили 19 беспилотников над акваторией Черного моря и территорией аннексированного Крыма, еще по одному дрону сбили в Курской, Белгородской и Орловской областях.

Хроника войны. 22 сентября

Война Пятьсот семьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

Хроника войны. 22 сентября

Война Пятьсот семьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»