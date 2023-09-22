Войска Нагорного Карабаха начали сдавать оружие и военную технику. Это было одним из условий прекращения огня

Вооруженные подразделения непризнанной Нагорно-Карабахской республики начали сдавать вооружение и военную технику, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Во исполнение достигнутых договоренностей вооруженными формированиями Карабаха начата сдача вооружения под контролем российских миротворцев», — заявили в ведомстве.

По данным Минобороны, уже сданы шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, а также около пяти тысяч боеприпасов.

Кроме того, в военном ведомстве отчитались о доставке российскими миротворцами более 50 тонн гуманитарных грузов для мирного населения Нагорного Карабаха, в том числе через Лачинский коридор, который был заблокирован на протяжении 10 месяцев.

Азербайджан 19 сентября объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановления конституционного строя» и начал обстрел территории непризнанной республики. Уже на следующий день была достигнута договоренность о прекращении огня — одним из условий было разоружение армии Нагорного Карабаха.

Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Гегам Степанян заявил, что за время боевых действий в НКР погибли 200 человек, в том числе 10 мирных жителей, ранения получили более 400 человек, включая 40 мирных жителей.

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