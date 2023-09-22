Канада ввела санкции против МГИМО, ВШЭ и дискуссионного клуба «Валдай»

Канада объявила о новых санкциях против России — под ограничения попали 42 человека и 21 юридическое лицо, следует из данных, опубликованных министерством иностранных дел страны. Согласно ведомству, санкции вступили в силу 20 сентября.

В числе организаций, против которых власти Канады ввели санкции, оказались: Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Высшая школа экономики (ВШЭ), Российское географическое общество и дискуссионный клуб «Валдай», на собраниях которого выступает президент России Владимир Путин.

Кроме того, санкции ввели против «Юнармии», «Молодой гвардии Единой России» и «Движения первых», а также изданий «Взгляд» и «Комсомольская правда».

В список физлиц, против которых Канада ввела санкции, попали ректор МГИМО Анатолий Торкунов, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, руководитель Россотрудничество Евгений Примаков и другие.

С начала полномасштабной войны в Украине страны Запада, в том числе Канада, регулярно вводят новые санкции против россиян и российских компаний. Например, 18 августа 2023 года Канада ввела санкции против Московского городского суда, Басманного и Хамовнического районных судов. Свое решение канадские власти объяснили тем, что эти суды «были непосредственно причастны к нарушениям прав человека и поддерживаемому государством насилию, с которыми сталкиваются политические оппоненты и критики в России», включая Владимира Кара-Мурзу и Алексея Навального.