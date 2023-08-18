Канада ввела санкции против трех судов Москвы за нарушение прав человека и поддержку государственного насилия

Власти Канады ввели санкции против Московского городского суда, а также Басманного и Хамовнического судов Москвы, сообщается на сайте правительства страны.

Свое решение канадские власти объяснили тем, что эти суды «были непосредственно причастны к нарушениям прав человека и поддерживаемому государством насилию, с которыми сталкиваются политические оппоненты и критики в России», включая и .

Также под санкции Канады попали 15 физических лиц, в том числе бывшие и действующие высокопоставленные российские чиновники, сотрудники судебной системы и Следственного комитета РФ.

По мнению канадских властей, они причастны не только к нарушениям прав человека в России, но и к «необоснованной войне Владимира Путина в Украине». Среди них — судьи Мосгорсуда Виталий Белицкий и Екатерина Дорохина, а также глава управления Следственного комитета взаимодействия со СМИ Светлана Петренко.

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