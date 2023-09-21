В Ереване третий день подряд протесты из-за Нагорного Карабаха. Произошли столкновения с полицией

На площади Республики в Ереване перед зданием правительства Армении вечером 21 сентября прошла многочисленная акция протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Протестующие собрались у здания правительства, откуда начали шествие по улицам города, разделившись на несколько групп. Они стали перекрывать дороги, полиция провела задержания. Демонстранты скандировали «Никол — предатель!».

После шествия активисты вернулись к правительству, где произошли столкновения с полицией. Как сообщает корреспондент «Медузы», полиция проводит жесткие задержания. Полицейские выстроили несколько рядов оцепления вокруг здания правительства и просят не совершать противоправных действий, в противном случае обещая применить спецсредства.

По данным РИА Новости, у здания правительства задержали 46 человек.

Акции протеста в Ереване начались 19 сентября, когда Азербайджан начал войну против непризнанной Нагорной-Карабахской Республики. Протестующие требовали, чтобы правительство Армении вмешалось в конфликт и помогло живущим там этническим армянам.

Читайте также

Азербайджан за одни сутки добился победы в Нагорном Карабахе Армия непризнанной республики будет распущена. Кремль признал конфликт внутренним делом Азербайджана

Читайте также

Азербайджан за одни сутки добился победы в Нагорном Карабахе Армия непризнанной республики будет распущена. Кремль признал конфликт внутренним делом Азербайджана