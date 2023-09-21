Один из трех судей, участвовавших в рассмотрении дела журналиста Абдулмумина Гаджиева, в особом мнении раскритиковал приговор

Судья Южного окружного военного суда Ризван Зубаиров в своем раскритиковал приговор журналисту Абдулмумину Гаджиеву, предпринимателю Кемалу Тамбиеву и бывшему учредителю фонда «Ансар» Абубакару Ризванову, осужденным по обвинениям в причастности к терроризму и экстремизму, сообщает телеграм-канал «Я/мы Абдулмумин Гаджиев». Информацию канала также подтвердил источник «Кавказ. Реалии».

Зубаиров был одним из трех судей, рассматривавших это дело. В своем особом мнении он, среди прочего, отметил, что при вынесении приговора суд не учел ряд важных обстоятельств. Например, суд счел доказанным, что Гаджиев якобы помогал террористам, отправив им 16 тысяч рублей, хотя сторона защиты представила опрос получателя денег, подтвердившего, что они предназначались для покупки авиабилета, и саму копию авиабилета.

Также Зубаиров не согласился с тем, что суд признал публикации Гаджиева в газете «Черновик» частью деятельности по организации финансирования терроризма, указав, что эксперты не нашли в этих материалах признаков экстремизма или оправдания терроризма.

Телеграм-канал пишет, что судья подобным образом раскритиковал и другие доводы, на которых основывается приговор.

В свою очередь адвокат Гаджиева Арсен Шабанов выразил надежду, что апелляционный суд отреагирует соответствующим образом на особое мнение Зубаирова.

«Текст „особого мнения“ судьи Зубаирова является юридически выверенным опровержением приговора и может быть в чистом виде использован в апелляционной жалобе», — пишет канал «Я/мы Абдулмумин Гаджиев».

Суд в Ростове-на-Дону 12 сентября 2023 года приговорил Абдулмумина Гаджиева, Кемаля Тамбиева и Абубакара Ризванова к 17, 17 с половиной и 18 годам лишения свободы. Их признали виновными по статьям о финансировании терроризма, участии в деятельности террористической организации и организации деятельности экстремистской организации. Фигуранты дела находились в СИЗО с 2019 года.

По версии следствия, Гаджиев, Тамбиев, Ризванов собирали средства для нескольких организаций, признанных в РФ террористическими, под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает их с проповедником Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, против которого в России возбудили дело по нескольким статьям, в том числе о содействии террористической деятельности и оправдании терроризма. Он был объявлен российскими властями в международный розыск, однако позднее Интерпол исключил его списка разыскиваемых лиц, поскольку ответственная комиссия пришла к выводу, что уголовное дело против проповедника было политически или религиозно мотивировано.

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