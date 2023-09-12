Журналиста Абдулмумина Гаджиева приговорили к 17 годам колонии строгого режима

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил журналиста дагестанского издания «Черновик» Абдулмумина Гаджиева к 17 годам колонии строгого режима, пишет «Медиазона» со ссылкой на источник в зале суда.

Еще двоим фигурантам дела предпринимателю Кемалю Тамбиеву и бывшему учредителю фонда «Ансар» Абубакару Ризванову назначили по 17,5 и 18 лет заключения соответственно. Обвинение просило приговорить подсудимых к 19 годам лишения свободы каждого.

Суд признал фигурантов дела виновными в финансировании терроризма (часть 4 статьи 205.1. УК), участии в террористической организацией (часть 2 статьи 205.5 УК) и организации деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК).

По версии следствия, Гаджиев переводил деньги в благотворительные фонды проповедника Абу Умара Саситлинского, которого считают организатором финансирования террористов.

Гаджиев вину не признал, его коллеги заявляли, что журналиста преследуют за профессиональную деятельность. Редакция газеты «Черновик» неоднократно требовала освободить журналиста.

Гаджиев провел в СИЗО более четырех лет, его арестовали в июне 2019 года.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Гаджиева политическим заключенным.

Оглашение приговора журналисту «Черновика» и другим фигурантам дела переносили с 8 на 11 сентября «в связи с участием конвоя в обеспечении безопасности на выборах», которые прошли в России 8-10 сентября.

Дело Абдулмумина Гаджиева

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Дело Абдулмумина Гаджиева

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