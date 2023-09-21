«Мы пока не знаем всех деталей, но, по крайней мере, ведется следствие». Кремль — об убийстве российских миротворцев в Нагорном Карабахе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают деталей о гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
Ведется следствие, об этом говорилось во время телефонного разговора главы государства [Владимира Путина] с президентом Азербайджана [Ильхамом Алиевым].
Песков также отметил, что были «принесены извинения» и что в Кремле видели информацию о том, что «там были отстранены от исполнения обязанностей некоторые люди», и о задержанных.
«Мы пока не знаем все детали этого, но, по крайней мере, ведется следствие», — добавил представитель Кремля.
О гибели российских миротворцев Минобороны сообщило вечером 20 сентября. Ведомство не уточнило, сколько человек были убиты и какие должности они занимали. По данным СМИ, один из погибших — замглавы миротворческого контингента Иван Ковган, еще один — полковник Центрального военного округа Тагир-Мурод Караев.
На сайте Кремля 21 сентября появилось сообщение о том, что Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Алиев принес извинения за гибель миротворцев и выразил готовность оказать материальную помощь их семьям. О реакции Путина на это в сообщении ничего сказано не было.
О задержании подозреваемых в гибели миротворцев днем 21 сентября одновременно сообщили российские агентства ТАСС, РИА Новости и «Интерфакс» со ссылкой на «источник в российском силовом ведомстве». Соответствующие новости на лентах этих агентств появились в одно и то же время и содержали идентичные цитаты. Азербайджанские СМИ ничего об этом не сообщали.