Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают деталей о гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Ведется следствие, об этом говорилось во время телефонного разговора главы государства [Владимира Путина] с президентом Азербайджана [Ильхамом Алиевым].

Песков также отметил, что были «принесены извинения» и что в Кремле видели информацию о том, что «там были отстранены от исполнения обязанностей некоторые люди», и о задержанных.

«Мы пока не знаем все детали этого, но, по крайней мере, ведется следствие», — добавил представитель Кремля.

О гибели российских миротворцев Минобороны сообщило вечером 20 сентября. Ведомство не уточнило, сколько человек были убиты и какие должности они занимали. По данным СМИ, один из погибших — замглавы миротворческого контингента Иван Ковган, еще один — полковник Центрального военного округа Тагир-Мурод Караев.

На сайте Кремля 21 сентября появилось сообщение о том, что Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Алиев принес извинения за гибель миротворцев и выразил готовность оказать материальную помощь их семьям. О реакции Путина на это в сообщении ничего сказано не было.

О задержании подозреваемых в гибели миротворцев днем 21 сентября одновременно сообщили российские агентства ТАСС, РИА Новости и «Интерфакс» со ссылкой на «источник в российском силовом ведомстве». Соответствующие новости на лентах этих агентств появились в одно и то же время и содержали идентичные цитаты. Азербайджанские СМИ ничего об этом не сообщали.

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