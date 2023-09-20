В Нагорном Карабахе объявлено о прекращении огня. Армию республики расформируют. Войска Армении будут выведены

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Арцах) объявили, что достигнута договоренность о полном прекращении огня с 13:00 по местному времени (12:00 мск) 20 сентября, сообщает «Интерфакс».

В рамках соглашения остававшиеся армянские военные будут выведены «из зоны развертывания российского миротворческого контингента» в Нагорном Карабахе, а вооруженные подразделения непризнанной республики будут расформированы, тяжелая техника выведена.

Договоренность, подчеркнули власти непризнанной республики, была достигнута «при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе».

Планируется, что 21 сентября в городе Евлах состоится встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха и представителей властей Азербайджана.

На ней, сообщили власти непризнанной республики, будут обсуждаться «вопросы, поставленные азербайджанской стороной о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана».

Азербайджан 19 сентября объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановления конституционного строя» и начал обстрел территории непризнанной республики. Азербайджанская сторона настаивала, что удары наносятся только по военным целям.

Омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян, в свою очередь, заявил, что к утру 20 сентября в Нагорном Карабахе в результате обстрелов погибли 32 человека, в том числе 7 мирных жителей, более 200 человек, в том числе 35 гражданских, получили ранения.

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