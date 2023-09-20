В Казахстане появился список людей и организаций, аналогичный российскому реестру «иностранных агентов». Об этом сообщает Exclusive.kz.

В первую версию «реестра лиц, получающих деньги или иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев», которая была опубликована 20 сентября, вошли 240 людей и организаций.

Среди них — независимые СМИ, журналисты, а также экологические компании, правозащитные организации и НКО.

В Казахстане с 2018 года налоговое законодательство требует предоставления отчетности о финансировании из-за рубежа. В 2022 году были приняты поправки, в соответствии с которыми список получавших такое финансирование организаций должен быть публичным. В правительстве объясняли, что это «повысит уровень доверия граждан».

В марте 2023 года Комитет госдоходов сообщил, что первая версия реестра будет опубликована, когда компании сдадут отчетность по итогам первого полугодия.

Законодательство Казахстана не накладывает каких-либо ограничений на компании и людей, попавших в реестр.

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