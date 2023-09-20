Роскомнадзор добавил в черный список своего официального сообщества во «ВКонтакте» видеоблогера Евгения Баженова (BadComedian). Об этом сам сам блогер написал в телеграме.

Баженова заблокировали после того, как он поинтересовался, из-за чего у ведомства возникли претензии к фильму «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева, и попросил опубликовать соответствующую экспертизу.

«Уважаемый Роскомнадзор. Можно ознакомиться с экспертизой фильма „Айта“? Судя по всему, человек, который вынес решение по этому фильму, профнепригодный», — написал Баженов перед блокировкой.

В Роскомнадзоре никак не комментировали ситуацию.

«Айта» — самый кассовый якутский фильм. Он вышел в российский прокат в марте 2023 года, его сборы составили 26,4 миллиона рублей. Сюжет фильма построен вокруг гибели якутской школьницы, в которой подозревают русского полицейского: над ним хотят устроить самосуд, однако затем выясняется, что он непричастен к случившемуся.

«Ведомости» 19 сентября написали, что «Айта» была удалена со всех крупных стриминговых сервисов по требованию Роскомнадзора. В самом ведомстве заявили, что нашли в картине «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России». В РКН заявили, что в картине «демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку: положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности».