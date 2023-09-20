Армения обвинила Азербайджан в обстреле своей территории

Азербайджанские военные вечером 20 сентября обстреляли территорию Армении. Об этом говорится в заявлении армянского Минобороны.

По утверждению ведомства, огонь был открыт из стрелкового оружия по позициям армянских военных в районе села Сотк.

Село Сотк находится примерно в пяти километрах от границы Армении с Азербайджаном — и в нескольких десятках километров от территории, контролируемой силами непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

О пострадавших в результате обстрела не сообщается. Азербайджан заявление Минобороны Армении не комментировали.

Азербайнджан 19 сентября начал обстрелы территории НКР, объявив об «антитеррористических мероприятиях локального характера». Спустя сутки стороны договорились о прекращении огня при условии, что армия непризнанной республики будет расформирована.

Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что цель Азербайджана — втянуть Ереван в боевые действия. Власти Армении не стали оказывать какую-либо помощь НКР, несмотря на требования оппозиции, которая проводит многотысячные митинги в Ереване с требованиями защитить этнических армян в непризнанной республике.

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