В центре Еревана начались протесты из-за обстрелов в Карабахе

Жители Еревана вышли на стихийную акцию протеста к зданию правительства Армении.

Демонстранты перекрыли центральную площадь Республики и все въезды к ней.

«Медуза»

Протестующие скандируют лозунги против правительства Никола Пашиняна и требуют от него вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе и защитить армянское население региона от обстрелов, которые ведут азербайджанские военные. Здание правительства оцеплено полицией.

«Медуза»

Как сообщает корреспондент «Медузы» с места событий, протестующие периодически забрасывают сотрудников правоохранительных органов камнями и пластиковыми бутылками.

О задержаниях или пострадавших информации пока не поступало.

Акция протеста также прошла около посольства РФ в Ереване. Граждане потребовали, чтобы российские миротворцы, дислоцированные в Нагорном Карабахе, защитили жителей региона от азербайджанской агрессии.

Днем 19 сентября Азербайджан объявил об «антитеррористических мероприятиях» в Нагорном Карабахе и начал обстрелы территории непризнанной республики, в том числе Степанакерта. В Баку утверждают, что обстреливают только военные объекты. Азербайджан требует вывода армянских войск и «смены режима» в регионе.

В МИД Армении охарактеризовали действия Азербайджана как «широкомасштабную агрессию». Ереван утверждает, что армянских военнослужащих на территории Нагорного Карабаха нет, и призывает Совбез ООН и российских миротворцев предпринять меры по прекращению боевых действий.

Уполномоченный по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (Арцах) Гегам Степанян заявил, что в результате азербайджанских обстрелов погибли как минимум два мирных жителя и еще более 20 получили ранения.

Что происходит в Карабахе прямо сейчас

Война в Нагорном Карабахе Азербайджанские войска обстреливают из артиллерии Степанакерт и другие города. Онлайн «Медузы»

Что происходит в Карабахе прямо сейчас

Война в Нагорном Карабахе Азербайджанские войска обстреливают из артиллерии Степанакерт и другие города. Онлайн «Медузы»