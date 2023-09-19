В Нагорном Карабахе заявили о первых погибших при обстрелах

Как минимум два мирных жителя погибли и еще 23 получили ранения в результате обстрелов, которые 19 сентября начали азербайджанские военные в Нагорном Карабахе. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (Арцах) Гегам Степанян.

По его словам, в числе погибших один ребенок, среди раненых — восемь детей. Степанян опубликовал в соцсети Х (бывший твиттер) фотографии пострадавших и поврежденных жилых строений.

Днем 19 сентября Азербайджан объявил об «антитеррористических мероприятиях» в Нагорном Карабахе и начал обстрелы территории непризнанной республики, в том числе Степанакерта. В Баку утверждают, что обстреливают только военные объекты. Азербайджан требует вывода армянских войск и «смены режима» в регионе.

В МИД Армении охарактеризовали действия Азербайджана как «широкомасштабную агрессию». Ереван утверждает, что армянских военнослужащих на территории Нагорного Карабаха нет, и призывает Совбез ООН и российских миротворцев предпринять меры по прекращению боевых действий.

Источники в Нагорном Карабахе утверждают, что азербайджанские военные «целенаправленно бьют по селам» региона. Независимых подтверждений о пострадавших не поступало.

Что происходит в Карабахе прямо сейчас

Война в Нагорном Карабахе Азербайджанские войска обстреливают из артиллерии Степанакерт и другие города. Онлайн «Медузы»

Что происходит в Карабахе прямо сейчас

Война в Нагорном Карабахе Азербайджанские войска обстреливают из артиллерии Степанакерт и другие города. Онлайн «Медузы»