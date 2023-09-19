Минобороны РФ заявило о «многочисленных» нарушениях режима прекращения огня со стороны Азербайджана в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы с 12:00 19 сентября фиксируют «многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения» в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в бюллетене о деятельности российского миротворческого контингента в регионе, опубликованном на сайте Минобороны России.

Ведомство утверждает, что российскими миротворцами организована эвакуация мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов и оказание медицинской помощи пострадавшим.

За день в расположение российского миротворческого контингента эвакуировано 469 человек, в том числе 185 детей. В Минобороны заявили, что оказали помощь девяти раненым, среди которых четверо детей.

«Командование российского миротворческого контингента призывает стороны конфликта к немедленному прекращению огня, принятию мер по деэскалации обстановки и продолжению переговорного процесса», — говорится в сообщении.

Днем 19 сентября Азербайджан объявил об «антитеррористических мероприятиях» в Нагорном Карабахе и начал обстрелы территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Минобороны Азербайджана утверждает, что применяет «высокоточное оружие», с помощью которого «выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении». Власти Азербайджана требуют полный вывод армянских вооруженных сил из региона и роспуск правительства непризнанной республики.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянской армии в Нагорном Карабахе нет. По его словам, Баку хочет вовлечь Армению в боевые действия.

В Минздраве непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявили, что в результате обстрелов со стороны Азербайджана погибли пять человек.

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