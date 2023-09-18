Журналистский проект «Адвокатская улица» закрывается. Его объявили в России «иноагентом»

Главный редактор «Адвокатской улицы» Екатерина Горбунова объявила о закрытии издания.

«Закрытие „Улицы“ — очень тяжелое, но обдуманное решение. У него есть несколько причин, но главная — „иноагентский“ статус. После внесения „Улицы“ в реестр у меня как у издателя осталось не так много вариантов для организации дальнейшей работы проекта. И ни один из них меня не устраивает», — написала Горбунова.

Она уточнила, что «серьезно оценила все обстоятельства, в которых оказались и проект, и связанные с ним люди» и посчитала, что закрытие издания является оптимальным решением.

«Адвокатская улица» закроется в конце сентября. За оставшееся время редакция планирует выпустить несколько текстов, которые уже находятся в работе.

Горбунова попросила поддержать издание и помочь ему закрыться без долгов. Сейчас проекту не хватает около 200 тысяч рублей.

«Адвокатская улица» — независимый журналистский проект, рассказывающий о событиях в адвокатском сообществе, в том числе о преследовании российских адвокатов и нарушении их прав. Проект был запущен в 2019 году.

В апреле 2023 года Минюст РФ включил «Адвокатскую улицу» в реестр «иностранных агентов». По версии ведомства, проект активно участвовал в создании и распространении материалов, направленных на формирование негативного образа России, российского законодательства и правоприменительной практики.

О чем писала «Адвокатская улица»

Репрессивные законы — это данность Судья Сергей Груздев, который посадил обвиняемых по делу Ивана Голунова, стал адвокатом. Он рассказал, что думает о судейской и адвокатской работе

О чем писала «Адвокатская улица»

Репрессивные законы — это данность Судья Сергей Груздев, который посадил обвиняемых по делу Ивана Голунова, стал адвокатом. Он рассказал, что думает о судейской и адвокатской работе