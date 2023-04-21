Минюст РФ объявил Христо Грозева «иностранным агентом»

Министерство юстиции РФ объявило, что включило в реестр «иностранных агентов» (.pdf) журналиста Bellingcat Христо Грозева.

По версии российского министерства, Грозев распространял недостоверную информацию, участвовал в создании материалов «иноагентов» и участвовал в деятельности «нежелательной» организации.

Помимо него в реестр включили оппозиционного политика Эльвиру Вихареву, журналистку Наталью Севец-Ермолину, правозащитную организацию «Школа призывника» и журналистский проект «Адвокатская улица».

Лефортовский суд Москвы 21 апреля заочно арестовал Христо Грозева, которого обвиняют в незаконном пересечении российской границы. По словам Грозева, дело против него возбудили из-за того, что в 2021 году он помог покинуть Россию главному редактору The Insider Роману Доброхотову, которому грозило тюремное заключение.