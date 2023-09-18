Иран освободил пятерых американских граждан в рамках сделки с США. Это произошло после того, как были разморожены иранские активы на шесть миллиардов долларов

Пятеро американских граждан, которые содержались в иранской тюрьме для политзаключенных «Эвин», вылетели из Тегерана. Это произошло в рамках сделки, заключенной между Ираном и США при посредничестве Катара, сообщает Reuters со ссылкой на источники, эту информацию вскоре подтвердили в Белом доме.

Самолет с пятью американцами, имеющих одновременно гражданство и Ирана, и США, в сопровождении катарского посла отправился в столицу Катара Доху. После этого они вылетят оттуда в США.

По данным Reuters, среди освобожденных — бизнесмены Сиамак Намази и Эмад Шарки, а также 67-летний эколог Морад Тахбаз. CNN передает, они находились в заключении в Иране больше пяти лет. В августе, после заключения сделки между Вашингтоном и Тегераном, они были переведены под домашний арест. Личности четвертого и пятого заключенного не разглашаются.

Взамен США освободят пятерых иранцев, задержанных в стране. Их подозревали в нарушении санкций и работе на иранские власти. Трое из них решили не возвращаться в Иран после освобождения, отмечает Reuters.

Кроме того, по условиям договоренности, Иран получит доступ к замороженным активам на шесть миллиардов долларов. Они были получены от продажи нефти и затем заморожены на счетах в Южной Корее. Теперь эти деньги отправлены на счета в Катаре. В администрации Джо Байдена заявили, что Иран может использовать эти средства только для гуманитарных целей, а каждая транзакция будет контролироваться Минфином США.

Соглашение между Вашингтоном и Тегераном раскритиковали республиканцы в американском конгрессе. «Если мы будем платить по миллиарду долларов за каждого похищенного человека, то будет еще больше похищений. Вот почему вы не ведете переговоров с террористами, вот почему вы не ведете переговоров с похитителями. Идея платить за освобождение заложника — ужасная идея», — заявил сенатор Митт Ромни в комментарии The Hill.

CNN отмечает, что именно Катар выступил в качестве ключевого посредника сделки. Работа над соглашением велась несколько месяцев. По данным телеканала, иранские и американские переговорщики собирались в разных отелях, расположенных недалеко друг от друга в Дохе, а катарские дипломаты передвигались между ними и согласовывали детали сделки.

В начале сентября The New York Times писала, что Тегеран арестовывает людей с двойным гражданством (Ирана и еще какой-либо страны) и иностранцев по надуманным обвинениям, пытаясь таким образом обменять их на иранцев, удерживаемых в Европе или США, а также используя их как рычаг для получения денег и различных уступок. В частности, в марте 2022 году иранские власти освободили британско-иранскую подданную, журналистку Назанин Загари-Рэтклифф, приговоренную к пяти годам заключения по обвинению в преступлениях против национальной безопасности. При этом Великобритания согласилась выплатить Ирану долг в 400 миллионов фунтов за непоставленные в 1979 году танки.

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