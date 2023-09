В Тегеране больше 500 дней сидит в тюрьме чиновник ЕС из Швеции. The New York Times называет его дело частью иранской «дипломатии заложников» Таким образом власти страны добиваются уступок от Запада

Тюрьма Эвин в Тегеране, где содержатся, в частности, политзаключенные и диссиденты Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Гражданин Швеции, 33-летний Йохан Флодерус, работающий в дипломатическом корпусе Евросоюза, уже больше 500 дней находится под стражей в иранской тюрьме Эвин в Тегеране. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на нескольких собеседников, знакомых с обстоятельствами дела. Эту информацию подтвердил 5 сентября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Он гражданин Швеции, который работал на Европейский союз, и незаконно содержится под стражей в Иране последние 500 дней. Хочу подчеркнуть, что лично я, вся моя команда, европейские институты в тесной координации со шведскими властями и семьей Флодеруса требовали от иранских властей его освободить», — сказал Боррель.

The New York Times отмечает, что задержание и арест Флодеруса держались в секрете властями Швеции и ЕС больше года. Гражданин Швеции приехал в Иран прошлой весной с «частной туристической поездкой» в компании нескольких друзей. 17 апреля 2022 года он должен был покинуть Тегеран, но его задержали в аэропорту. В июле власти Ирана опубликовали заявление, в котором говорилось о задержании гражданина Швеции по обвинению в шпионаже. С тех пор Флодерус содержится в тегеранской тюрьме Эвин, куда отправляют противников режима. Собеседники NYT отрицают, что Флодерус каким-либо образом может быть связан со шпионажем.

В МИД Швеции заявили, что не будут комментировать обстоятельства дела, объяснив это соблюдением секретности. Там только заявили, что вместе с посольством Швеции в Иране «активно работают над этим делом». По мнению МИД, публичное обсуждение только усложнило бы ситуацию.

С 2019 года Флодерус занимал должность помощника европейского комиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон. В 2021 году он начал работать в Европейской службе внешних связей — дипломатическом корпусе ЕС. Флодерус ранее посещал Иран по официальным делам ЕС, отмечает издание. В заявлении иранских властей упоминались эти поездки как доказательства шпионской деятельности. Представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что арест гражданина Швеции следует рассматривать «в контексте растущего числа произвольных задержаний граждан ЕС» в Иране.

The New York Times отмечает, что Тегеран арестовывает людей с двойным гражданством (Ирана и еще какой-либо страны) и иностранцев по надуманным обвинениям, пытаясь таким образом обменять их на иранцев, удерживаемых в Европе или США, а также используя их как рычаг для получения денег и различных уступок. Так, в марте 2022 году власти Ирана освободили британско-иранскую подданную, журналистку Назанин Загари-Рэтклифф, приговоренную к пяти годам заключения по обвинению в преступлениях против национальной безопасности. При этом Великобритания согласилась выплатить Ирану долг в 400 миллионов фунтов за непоставленные в 1979 году танки.

Кроме того, в августе 2023 года власти США договорились об освобождении пятерых осужденных в Иране американцев. При этом в ответ Вашингтон должен освободить нескольких иранцев, а также выплатить шесть миллиардов долларов, которые Тегеран имеет право потратить на «гуманитарные нужды». В Белом доме утверждали, что эти деньги «не являются выкупом» и «не будут выплачены из средств американских налогоплательщиков».

В июле 2022 года суд в Стокгольме приговорил к пожизненному заключению иранского тюремщика Хамида Нури по обвинению в массовых казнях заключенных-оппозиционеров в 1998 году в Иране. Незадолго до приговора, отмечает The New York Times, Иран начал усиливать давление на Швецию. Так, задержание Флодеруса произошло в апреле 2022 года. В мае того же года власти Ирана объявили, что собираются казнить ирано-шведского ученого Ахмадрезу Джалили по обвинению в шпионаже, которое он отрицает. В том же месяце в Иране казнили бывшего лидера группировки «Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза» и диссидента Хабиба Чааба, который имел иранское гражданство и шведское подданство. Он жил более 10 лет в Швеции, был похищен во время визита в Турцию и вывезен в Иран.

Власти стран, которые ведут переговоры с Тегераном, часто настаивают на соблюдении секретности, пока решают, какие действия предпринять, отмечает The New York Times. Однако есть мнение, таким образом они преследуют другие цели в переговорах с Ираном без привлечения общественного внимания. После выхода статьи The New York Times об аресте Флодеруса некоторые депутаты Европарламента выразили возмущение, что это дело держалось в секрете, отмечает издание. За публичность в деле выступил и Ричард Рэтклифф — муж Назанин Загари-Рэтклифф.

«Замалчивание европейскими правительствами дел о заложниках в прошлом привело к еще большей эскалации со стороны Ирана. Это не совпадение, что они начали казнить иностранных граждан. Дипломатия заложников превратилась в дипломатию казней», — сказал он, добавив, что, по опыту своей семьи, «публичность обеспечивает безопасность заложников, потому что ограничивает жестокое обращение с ними».