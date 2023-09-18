Financial Times: российские власти заблокировали вывод 18 миллиардов долларов, заработанных компаниями из «недружественных» стран в России

Российские власти заблокировали вывод 18 миллиардов долларов прибыли, которые компании из «недружественных» стран заработали в России в 2022 году, сообщает Financial Times со ссылкой на данные Киевской школы экономики (КШЭ).

Издание напоминает, что доходы иностранных предприятий оказались заблокированы в России после введения в 2022 году ограничений на выплату дивидендов компаниям из «недружественных» стран. Такие транзакции могут быть одобрены в исключительных случаях, однако подобных разрешений было выдано немного, пишет газета.

Источник издания, участвовавший в сделках по выходу бизнеса из России, заявил, что российские власти используют разрешение распределять дивиденды в качестве поощрения за «хорошее поведение», которое включает в себя готовность компании остаться в России. В то же время FT пишет, что с ограничениями на вывод средств столкнулись не только компании из «недружественных» стран.

«Десятки миллиардов долларов застряли в России. И нет никакой возможности их вытащить», — сказал FT руководитель крупной компании, зарегистрированной в стране, которая не считается в России «недружественной».

Всего, по данным КШЭ, в 2022 году иностранные компании заработали в России около 217 миллиардов долларов, при этом 199 миллиардов заработали фирмы из «недружественных» стран. Общая прибыль иностранных компаний составила около 20 миллиардов долларов. Наибольшую прибыль на российском рынке получили американские компании — 4,9 миллиарда долларов. За ними следуют немецкие (2,4 миллиарда), австрийские (1,9 миллиарда) и швейцарские компании (1 миллиард).

Больше всего в России заработал австрийский банк Raiffeisen — два миллиарда долларов. Следом идут американские Philip Morris и PepsiCo — они заработали 775 и 718 миллионов долларов соответственно. В то же время шведский производитель грузовиков Scania получил в России прибыль в размере 621 миллиона долларов, тем самым став самой прибыльной компанией, объявившей о своем уходе с российского рынка (Scania объявила об уходе из России в сентябре 2022 года).

После начала полномасштабного вторжения России в Украину и последовавших за этим санкций Райффайзенбанк — дочерняя структура Raiffeisen — стал одним из ключевых западных банков в РФ — на него приходится около четверти всех переводов в евро в страну. Банк остается одной из немногих кредитных организаций в России, осуществляющих переводы по системе SWIFT.

В марте 2023 года власти Украины внесли Raiffeisen в список «международных спонсоров войны». Всего в этом списке около 40 компаний, в том числе Philip Morris, PepsiCo и Mars.

Читайте также

С начала войны прошло почти полтора года, Райффайзенбанк пока так и не ушел из России Что история этого банка рассказывает об австрийской политике и о реальных связях Кремля с европейской элитой

Читайте также

С начала войны прошло почти полтора года, Райффайзенбанк пока так и не ушел из России Что история этого банка рассказывает об австрийской политике и о реальных связях Кремля с европейской элитой