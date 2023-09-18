ФАС потребовала от МТС, «Мегафона», «Билайна» и Теле2 отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств

Федеральная антимонопольная служба России обязала сотовых операторов МТС, «Мегафон», «Билайн» и Теле2 перестать брать с пользователей плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, сообщает пресс-служба ФАС.

В ведомстве уточнили, что в действиях сотовых операторов усматриваются признаки нарушения антимонопольного законодательства, поскольку они «навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи».

В пресс-службе уточнили, что в августе 2023 года ведомство обращалось к операторам с требованием объяснить, почему они ввели плату за раздачу интернет-трафика, однако в компаниях не смогли предоставить «достаточного экономического, технологического или иного обоснования» такой практики.

В случае неисполнения операторами требования ФАС вправе возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства, уточнила пресс-служба ведомства.

Введение платы за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств некоторые эксперты называли «скрытым повышением тарифов», объясняя эту практику тем, что так операторы пытаются найти новые источники дохода в условиях, когда тарифы на связь поднять не могут.

В середине августа 2023 Минцифры РФ предложило разрешить операторам связи каждый год индексировать тарифы выше уровня инфляции при условии, что операторы будут вкладывать значительную часть полученной от повышения тарифов прибыли в развитие и модернизацию сетей связи.