«Администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья». Песков — про сообщения о болезни Кадырова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не располагает никакой информацией о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова.
«Администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья», — цитирует Пескова телеграм-канал «Вы слушали Маяк».
Последнее время в телеграм-каналах появлялись сообщения о тяжелой болезни Кадырова. О том, что он впал в кому и даже умер со ссылкой на источники сообщали оппозиционные чеченские медиа, кроме того, о болезни Кадырова заявляли украинские издания, а также представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.
Вероятно, для того, чтобы опровергнуть эти сообщения, в телеграм-канале Кадырова появилось видео его прогулки в парке. Где и когда была сделана эта запись, не уточнялось.