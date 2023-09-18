Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не располагает никакой информацией о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья», — цитирует Пескова телеграм-канал «Вы слушали Маяк».

Последнее время в телеграм-каналах появлялись сообщения о тяжелой болезни Кадырова. О том, что он впал в кому и даже умер со ссылкой на источники сообщали оппозиционные чеченские медиа, кроме того, о болезни Кадырова заявляли украинские издания, а также представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Вероятно, для того, чтобы опровергнуть эти сообщения, в телеграм-канале Кадырова появилось видео его прогулки в парке. Где и когда была сделана эта запись, не уточнялось.