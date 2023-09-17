ООН: в Ливии в результате наводнения погибли больше 11 тысяч человек

В ливийском городе Дерна в результате наводнения погибли не менее 11 300 человек, сообщает CNN со ссылкой на доклад Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Также известно о 170 погибших в других частях страны.

По данным организации, еще 10 100 жителей Дерны числятся пропавшими без вести. В ООН считают, что продолжающиеся поисковые работы приведут к обнаружению новых жертв.

В докладе также говорится, что из-за наводнения не менее 40 тысяч человек, в том числе 30 тысяч жителей Дерны, были вынуждены переселиться на северо-восток страны. В организации отметили, что в пути жителям пострадавших районов угрожают противопехотные мины и другие боеприпасы, которые вымыло из почвы и разнесло водой.

В ООН добавили, что от наводнения пострадали почти 300 тысяч детей. Они подвергаются повышенному риску заболеть дизентерий, холерой или столкнуться с недоеданием. Также они могут столкнуться с насилием и эксплуатацией, считают в организации.

Причиной наводнения в Ливии стал ураган «Даниэль». В наиболее пострадавшем городе Дерна, в котором до недавних пор жили около 125 тысяч человек, из-за сильных дождей прорвало две речные дамбы, что еще больше усугубило последствия потопа.

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