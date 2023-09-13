Из-за наводнения в Ливии погибли тысячи человек. Разрушена четверть города Дерна Фотографии

По разным оценкам, от двух до пяти тысяч человек погибли и не менее 10 тысяч пропали без вести после наводнения в Ливии, сообщает Reuters. Наводнение вызвал шторм «Даниэль», который прошел по Средиземному морю и обрушился на ливийские города на побережье. Наибольшие разрушения получил город Дерна на востоке страны (в 290 километрах от Бенгази), где из-за сильных дождей прорвало две дамбы. В городе с населением 125 тысяч человек разрушены жилые кварталы, на улицах лежат перевернутые автомобили. В больнице Дерны сообщили, что в одном из двух районов города погибли 1700 человек, в другом — 500 человек. Многие страны направили в Ливию помощь, в том числе поисково-спасательные машины, лодки, генераторы и продовольствие.

Вид на Дерну после наводнения, 12 сентября 2023 года Jamal Alkomaty / AP / Scanpix / LETA

Дерна, 11 сентября 2023 года The Press Office of Libyan Prime Minister / AFP / Scanpix / LETA

Дерна, 12 сентября 2023 года Ali M. Bomhadi / Reuters / Scanpix / LETA Дерна, 12 сентября 2023 года Jamal Alkomaty / AP / Scanpix / LETA

Эль-Мухайли, 11 сентября 2023 года Al-Hadath / Reuters / Scanpix / LETA

Затопленные улицы в Эль-Мардже, 11 сентября 2023 года Libya Almasar TV / AP / Scanpix / LETA Эль-Мардж, 11 сентября 2023 года Libya Almasar TV / AP / Scanpix / LETA

Сотрудники Красного Полумесяца осматривают автомобили, пострадавшие от наводнения на востоке Ливии, 11 сентября 2023 года Libyan Red Crescent / Scanpix / LETA Дерна, 12 сентября 2023 года Esam Omran Al-Fetori / Reuters / Scanpix / LETA

Дерна, 12 сентября 2023 года Jamal Alkomaty / AP / Scanpix / LETA

Дерна, 11 сентября AFP / Scanpix / LETA

У больницы в Дерне, 12 сентября 2023 года Esam Omran Al-Fetori / Reuters / Scanpix / LETA Похороны погибших в братской могиле в Дерне, 12 сентября 2023 года REUTERS/Ayman Al-Sahili / Scanpix / LETA

Автомобили на берегу моря в Дерне, 11 сентября 2023 года The Press Office of Libyan Prime Minister / AFP / Scanpix / LETA