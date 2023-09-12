В ливийском городе Дерна из-за сильных дождей разрушены две дамбы. Красный Полумесяц сообщил о гибели 250 человек в результате наводнения, однако из-за продолжающейся в Ливии получение информации из пострадавшего региона затруднено, и эти данные могут быть неполными.

Осама Хамад — глава правительства восточной части Ливии, одного из двух, оспаривающих власть в стране, — заявил, что погибли не менее двух тысяч человек и еще тысячи числятся пропавшими без вести. Подтверждения этой информации от международных организаций нет, подчеркивает The Guardian.

Наводнение вызвал шторм Дэниэл. Власти города Дерна описывают ситуацию как «катастрофическую и вышедшую из-под контроля». Они попросили международной помощи и открытия морского коридора для организации поставок еды, медикаментов и эвакуации жителей.

С таким же призывом выступила координатор ООН по гуманитарным вопросам в стране Жоржет Ганон. Оба правительства Ливии объявили в стране трехдневный траур.