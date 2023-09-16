В Доме правительства в Москве возвращают масочный режим из-за ковида

В правительстве России с 18 сентября введут ограничения против распространения COVID-19 и других вирусных заболеваний, сообщает РБК со ссылкой на источники. В пресс-службе правительства подтвердили эту информацию.

По данным источников издания, в пятницу, 15 сентября, члены правительственного аппарата получили рекомендации, подписанные вице-премьером Дмитрием Григоренко. Им сообщили, что в здании возвращается обязательное использование масок и респираторов в здании, а число посетителей и личных контактов между сотрудниками сокращается. Также чиновникам рекомендовали сократить командировки как за рубеж, так и по России.

В пресс-службе правительства сообщили, что дополнительные профилактические меры вводят временно «в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19».

В Росприроднадзоре сообщили РБК, что «в учреждениях могут быть введены ограничения локального характера, на определенный период». Глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала РИА Новости, что ведомство не планирует возвращать масочный режим в России, «если к тому не будет каких-то абсолютно понятных оснований».

В Кремле пока не планируют усиливать антиковидные меры, но следят за ростом заболеваемости по стране, сообщил телеграм-каналу Shot пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Уровень заболеваемости ковидом в России начал снижаться с октября 2022 года и достиг минимальных значений к июлю. Однако в августе уровень заболеваемости начал расти: если в начале августа в России выявляли около трех тысяч заболевших в неделю, то к 10 сентября — 7688 человек за неделю.

В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения объявила, что больше не считает распространение коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.