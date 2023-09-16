The Insider: выдворенный из Молдовы глава Sputnik оказался офицером ГРУ

Глава «Sputnik Молдова» Виталий Денисов, которого 13 сентября выдворили из Молдовы из-за подозрений во вмешательстве во внутренние дела страны, является кадровым российским офицером, утверждает The Insider.

Как выяснили журналисты, Денисов — сотрудник 72-го центра специальной службы, которая в интересах ГРУ занимается информационными вбросами и дезинформацией зарубежной аудитории.

Денисов родился в 1967 году в Закарпатской области и после школы поступил во Львовское высшее военно-политическое училище, где готовили политруков и военных журналистов, говорится в расследовании. В 1992 году Денисов отказался принимать присягу в Украине и вместе с другими отказниками из училища перебрался в Москву. Там его поселили в офицерском общежитии по адресу Хорошевское шоссе дом 38 — неподалеку от штаб-квартиры ГРУ.

По данным The Insider, некоторое время Денисов работал в газете Минобороны РФ «Красная звезда», где в основном освещал деятельность ВДВ. Известно, что в 2005 году он получил ведомственную квартиру на улице Адмирала Лазарева и очередное офицерское удостоверение АА 0014839. В 2013 году Денисов работал в Главном следственном управлении Московской области. Журналисты не смогли установить, чем он там занимался.

Из Следственного комитета Денисов перешел в 72-й центр специальной службы (воинская часть № 54777). В 2016 году ему присвоили звание полковника ВДВ, а в 2019-м назначили главным редактором Sputnik в Южной Осетии. После этого он возглавил радиостанцию в Баку, а в 2022 году переехал в Кишинев.

Руководителя «Sputnik Молдова» Виталия Денисова выдворили из Молдовы 13 сентября. Власти страны объявили его «нежелательным лицом» на территории Молдовы в течение десяти лет. Денисов заявил, что ему не дали собрать вещи и забрать домашних животных.