В Москве отменили концерт группы «Ленинград» по «независящим от организаторов» причинам

Концерт группы «Ленинград» в Москве, который должен был пройти 16 сентября в «Лужниках», отменен. Сообщение об этом появилось на сайте сервиса по покупке билетов Kassir.ru.

В нем говорится, что концерт отменен «по причинам, не зависящим от организаторов».

Группа «Ленинград» на своей странице во «ВКонтакте» сообщила, что концерт был «внезапно отменен» его организатором ООО «Артлайф», который сослался на «независящие» от него причины.

«Нами пока не получен оригинал официального уведомления об отмене концерта, и я, Сергей Шнуров и Группировка „Ленинград“ как всегда готовы к выступлению, но, судя по всему, мероприятию действительно не суждено состояться в грядущие выходные», — говорится в сообщении.

Лидера группы «Ленинграда» Сергея Шнурова связывали с основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, самолет которого разбился в августе в Тверской области. Шнуров, как сообщалось, написал песню для фильма про наемников ЧВК, созданного при участии компании Пригожина. «Фонтанка» напоминает, что в июле 2022 года должен был состояться концерт группы в Санкт-Петербурге перед финалом Суперкубка России на «Газпром Арене», но выступление было отменено.

Шнуров говорил, что проведению концертов в Петербурге препятствуют власти города из-за его конфликта с губернатором Александром Бегловым. В начале 2022 года группа выпустила серию клипов с критикой главы города. Как отмечает «Бумага», позиция, которую музыкант выражал в своих песнях, перекликалась с заявлениями Пригожина и его медиаресурсов, критиковавших Беглова. Сам Шнуров утверждал, что хотел бы пообщаться с Пригожиным, но такой возможности у него не было.

Анонимный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ в июле 2023 года писал, что при обыске у Пригожина следователи якобы нашли флешку с песней Шнурова, посвященной основателю ЧВК Вагнера.

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