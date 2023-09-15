Умер колумбийский художник и скульптор Фернандо Ботеро

Колумбийский художник и скульптор Фернандо Ботеро умер в возрасте 91 года в своем доме в Монако, сообщила радиостанция W Radio.

Фернандо Ботеро позирует на фоне одной из своих картин. Ноябрь 2017 года Boris Horvat / AFP / Scanpix / LETA

Директор станции Хулио Санчес Кристо, который общался с художником в последние дни, рассказал, что недавно Ботеро был госпитализирован с пневмонией. После нескольких дней в больнице он решил продолжить лечение дома.

Президент Колумбии Густаво Петро, выражая соболезнования в связи со смертью Ботеро, назвал его художником «наших традиций, недостатков, добродетелей, насилия и мира».

Фернандо Ботеро родился 19 апреля 1932 года в колумбийском городе Медельин. Художник был представителем направления фигуративизм. Наибольшую известность Ботеро принесли работы с изображением людей и животных преувеличенно крупных форм. Стиль художника назвали «ботеризм».

Работы Ботеро выставлялись в галереях и общественных местах по всему миру. РБК приводит в пример скульптуры «Курящая женщина» и «Римлянин», которые находятся в Ереване, а также фигуру кота в Барселоне. В Москве у станции метро «Технопарк» находятся две копии скульптуры Ботеро — «Троянский конь» и «Похищении Европы». Портрет папы римского Льва X, который написал художник, стал популярным мемом, отмечает издание.