Российские войска атаковали запад Украины дронами. ВСУ заявили, что сбиты все 17 беспилотников

Войска РФ в ночь на 15 сентября нанесли удар по территории Украины беспилотниками, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Дроны, по данным украинских военных, были запущены из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае и разными маршрутами летели в сторону Хмельницкой области.

Всего были зафиксированы 17 пусков беспилотников, все дроны удалось сбить на маршруте следования, заявили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и других составляющих Сил обороны.

По версии телеграм-канала «Политика Страны», целью атаки, вероятно, был аэродром города Староконстантинов, где базируются самолеты, которые запускают дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP. Именно такие ракеты, как сообщалось, уже несколько раз успешно поражали российские цели в аннексированном Крыму.

«Политика Страны» напоминает, что российские войска ранее неоднократно пытались наносить удары по этому аэродрому.

Хроника войны. 15 сентября

Война Пятьсот шестьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»

Хроника войны. 15 сентября

Война Пятьсот шестьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»