Российские войска атаковали запад Украины дронами. ВСУ заявили, что сбиты все 17 беспилотников
Войска РФ в ночь на 15 сентября нанесли удар по территории Украины беспилотниками, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Дроны, по данным украинских военных, были запущены из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае и разными маршрутами летели в сторону Хмельницкой области.
Всего были зафиксированы 17 пусков беспилотников, все дроны удалось сбить на маршруте следования, заявили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и других составляющих Сил обороны.
По версии телеграм-канала «Политика Страны», целью атаки, вероятно, был аэродром города Староконстантинов, где базируются самолеты, которые запускают дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP. Именно такие ракеты, как сообщалось, уже несколько раз успешно поражали российские цели в аннексированном Крыму.
«Политика Страны» напоминает, что российские войска ранее неоднократно пытались наносить удары по этому аэродрому.