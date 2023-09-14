В ночь на 14 сентября российские военные атаковали Украину несколькими группами ударных дронов-камикадзе типа «Шахед-136/131».

Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, атака велась по трем направлениям: с мыса Чауда в аннексированном Крыму, из Ейска Краснодарского края и Курска.

В общей сложности зафиксированы пуски 22 дронов в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

Украинские силы ПВО уничтожили 17 беспилотников.

Власти Сумской области сообщили, что два дрона в Юнаковской и Новослободской общинах попали в здания продуктового магазина и неработающей бани. В обоих случаях возник пожар.

В Днепропетровской области обломки сбитых беспилотников упали в Первомайской общине Никопольского района. В результате один частный дом частично разрушен. Повреждены еще шесть домов, восемь хозяйственных построек и три автомобиля.

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