«Это предатели». Песков осудил предпринимателей, которые «пытаются за 12 серебреников вывести себя из-под санкций»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил российских бизнесменов, которые заняли антироссийскую позицию, чтобы добиться снятия санкций. Слова Пескова приводит телеграм-канал «Говорит Маяк».

«Ни логику самих санкций, ни логику снятия санкций мы не понимаем. Вряд ли эту логику кто-то может объяснить в самой Европе. Вот это то, что мы понимаем однозначно. Что касается выхода из-под санкций. Ну, мы знаем, что есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции и которые пытаются за вывести себя из-под санкций. Это предатели. Есть предприниматели, которые планомерно и методично отстаивают свои интересы в суде. Это право любого предпринимателя, и к нему мы относимся с уважением», — заявил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что санкции против предпринимателей, изъятие частной собственности российского бизнеса, посягательства на финансовые и иные активы российского бизнеса «противоречат всем законам и международному законодательству в целом».

Евросоюз 13 сентября не стал продлевать санкции, введенные в отношении четырех россиян из-за вторжения войск РФ в Украину. ЕС не стал продлевать ограничения, введенные в отношении инвестора и миллиардера Фархада Ахмедова, председателя совета директоров группы ЕСН Григория Березкина, а также бывшего главы Ozon Александра Шульгина. Также из санкционного списка убрали погибшего полковника российской армии Георгия Шуваева.

Первым россиянином, с которого сняли западные санкции, введенные из-за войны в Украине, стал Олег Тиньков. Власти Великобритании отменили персональные санкции против Тинькова в июле. США и другие западные страны, кроме Австралии, санкции в отношении Тинькова не вводили.