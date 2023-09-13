Волонтера мемориала на месте убийства Бориса Немцова обвинили в участии в легионе «Свобода России». Он рассказал об избиении при задержании

В отношении жителя Москвы Евгения Мищенко, волонтера мемориала на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, возбудили уголовное дело об участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК). Об этом говорится в карточке дела на сайте суда, адвокат Николай Фомин подтвердил «Медиазоне» эту информацию.

По словам адвоката, речь идет об участии в легионе «Свобода России» (в марте 2023 года Верховный суд России объявил организацию «террористической» — прим. «Медузы»).

Адвокат рассказал, что Мищенко задержали утром 11 сентября, но задержание оформили только вечером. 13 сентября Бабушкинский районный суд Москвы изберет активисту меру пресечения.

Мищенко рассказал в суде об избиении во время задержания.

«Сейчас состояние плохое. Сломаны ребра, грудная клетка. При задержании и в период следственных действий были допущены… Я думаю это как обычно, всем известно, может происходить», — рассказал он. После задержания его возили в травмпункт, где зафиксировали переломы трех ребер.

Он также сказал, что признает вину: «В принципе признаю свою вину, ошибку. Может быть, сорвался».

«Он в таком состоянии, что не может адекватно воспринимать», — рассказал в суде адвокат. Он попросил вызвать подзащитному скорую, судья согласилась объявить перерыв в заседании.

Легион «Свобода России» — подразделение ВСУ, в котором, как утверждается, состоят добровольцы из России. Сколько человек в него входят, неизвестно. О его создании объявили в марте 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину. 16 марта 2023 года Верховный суд РФ объявил легион «террористической организацией».

Часть 2 статьи 205.5 УК РФ предусматривает лишение свободы от 10 до 20 лет.