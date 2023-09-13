Власти Тверской области заявили о сбитом беспилотнике. В военной разведке Украины сообщили, что дрон атаковал химический завод

В Тверской области утром 13 сентября силы ПВО сбили беспилотник, сообщили местные власти. По их данным, в результате атаки на территории Конаковского округа никто не пострадал, о разрушениях также не сообщалось.

В то же время телеграм-каналы Shot и Baza сообщили, что ВСУ атаковали Редкинский химический завод. По их данным, обломки беспилотника упали на территории завода на склад, арендуемый компанией «НПЦ Спецнефтьпродукт». В результате произошедшего была повреждена пустая цистерна, выбиты окна в одном из зданий, пишут Shot и Baza.

Позднее информацию об атаке подтвердили в ГУР Украины: «Сегодня также был удар по Редкинскому опытному заводу в Тверской области. Там производится децилин — авиационное топливо. Это была атака БПЛА. Есть попадание и есть поражение», — заявил источник РБК-Украина в разведке.

В ночь на 13 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе. По данным Минобороны РФ, украинские военные выпустили по предприятию десять крылатых ракет, а три морских беспилотника атаковали отряд кораблей Черноморского флота. Телеграм-каналы Baza и Shot сообщили, что в результате атаки пострадали 26 сотрудников завода, еще двое погибли. Также во время атаки были повреждены большой десантный корабль «Минск» и дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону», которые находились на ремонте в сухом доке. В ГУР Украины также заявили о повреждении корабля и подводной лодки.

Подробнее о ночной атаке

Украина нанесла ракетный удар по судоремонтному заводу в аннексированном Севастополе Ранены больше 20 человек. Поврежден десантный корабль и подлодка, которую связывали с атакой на Винницу (тогда погибли 27 человек)

Подробнее о ночной атаке

Украина нанесла ракетный удар по судоремонтному заводу в аннексированном Севастополе Ранены больше 20 человек. Поврежден десантный корабль и подлодка, которую связывали с атакой на Винницу (тогда погибли 27 человек)