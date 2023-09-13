Минюст США подал в суд на Илона Маска из-за «приказов, угрожающих безопасности данных» пользователей Twitter

Министерство юстиции США подало в суд на владельца компании X (бывшая Twitter) Илона Маска, обвинив его в нарушении конфиденциальности данных пользователей соцсети, сообщает Axios. Иск подан 11 сентября от имени Федеральной торговой комиссии (FTC).

В материалах Минюста сказано, что Илон Маск «осуществлял тщательный контроль над X Corp. и иногда давал сотрудникам приказы, которые могли поставить под угрозу конфиденциальность и безопасность данных».

Федеральная торговая комиссия в ходе расследования «выявила хаотическую обстановку в компании, из-за чего возникли серьезные вопросы, обеспечивал ли Маск и другие менеджеры соблюдение требований к X Corp. и если да, то как», цитирует Axios иск.

В мае 2022 года, перед тем, как Маск купил Twitter, компания заплатила штраф в размере 150 миллионов долларов за то, что нарушила соглашение о конфиденциальности от 2011 года, запрещающее вводить в заблуждение пользователей относительно того, как соцсеть использует персональных данные. Компанию обвиняли в том, что с мая 2013 года по сентябрь 2019 года она вводила в заблуждение пользователей по поводу использования данных.

После того, как в октябре 2022 года Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter, несколько сотрудников из отделов безопасности и конфиденциальности покинули компанию, объяснив, что боятся, что их попросят сделать что-то, что нарушит соглашение о конфиденциальности.

В марте 2023 года компания Twitter обратилась в суд с требованием отменить соглашение о согласии. Минюст США попросил суд отклонить «безосновательное» ходатайство компании, поскольку такое решение позволит Маску не давать показания по выдвинутым обвинениям.

Илон Маск купил Twitter в октябре 2022 года, заявив, что намерен перестроить убыточную, по его словам, компанию. За несколько недель до завершения сделки Маск говорил, что покупка ускорит его стремление создать «приложение для всего» под названием «X» на три-пять лет. В апреле 2023 года другая компания Маска X Corp. поглотила Twitter.

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