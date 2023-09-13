Боец ММА Джефф Монсон стал депутатом парламента Башкортостана
Источник: ТАСС
Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон избран в парламент (курултай) Башкортостана. Об этом он сам сообщил ТАСС.
Монсон занимал пятое место в партийном списке «Единой России», которая по итогам выборов 10 сентября получила 87 из 110 мест в курултае.
В мае Монсон победил на праймериз «Единой России».
Джефф Монсон, известный своими пророссийскими высказываниями, в мае 2018 года получил гражданство РФ, после чего стал депутатом городского совета подмосковного Красногорска от «Единой России». В 2023 году он сообщил, что отказался от гражданства США и сдал свой паспорт в консульство в Стамбуле.
Монсону 52 года. На его счету 61 победа, 26 поражений и две ничьи в ММА.