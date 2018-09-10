Боец ММА Джефф Монсон стал депутатом городского совета Красногорска
Боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал депутатом городского совета подмосковного Красногорска. Об этом сообщает РБК со ссылкой на красногорское отделение «Единой России», от которого выдвигался Монсон.
Джефф Монсон, известный своими пророссийскими высказываниями, в мае получил гражданство РФ, а в июне выиграл праймериз «Единой России» в Красногорске. Монсон заявлял, что планирует в будущем баллотироваться в Госдуму.
Среди других известных за пределами политической сферы личностей, участвовавших в выборах 9 сентября, был представитель профсоюзной организации ГАЗа Артем Баранов. Отвечая на вопрос Баранова во время посещения ГАЗа в декабре 2017 года, Владимир Путин впервые публично объявил о планах баллотироваться на новый президентский срок. Баранов победил на довыборах в парламент Нижегородской области.
Виктория Скрипаль — племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Солсбери, — проиграла выборы в Ярославскую областную думу, а Игорь Востриков — потерявший родных при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» — не смог стать депутатом парламента Кемеровской области.