Президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что Россия не может прекратить боевые действия, пока Украина ведет контрнаступление. Его слова приводит «Интерфакс».

По словам Путина, люди, которые «хотели бы выступить в качестве посредников», спрашивают у него, готова ли России прекратить боевые действия.

«Ну как же мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление. Мы что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: „А мы прекращаем?“ Мы же не троцкисты: „Движение — все, конечная цель — ничто“. Это плохая теория», — сказал президент России.

При этом фраза, которую Путин приписывает Льву Троцкому, на самом деле была сказана немецким социал-демократом Эдуардом Бернштейном. Сам Троцкий (у которого при рождении была фамилия Бронштейн) в одной из своих статей называл этот лозунг «бессмыслицей и пошлостью».

Путин не в первый раз путает автора этой фразы. В частности, он приписывал ее Троцкому в 2008 году, а также в 2011 году.

Что еще Путин сказал на форуме

Анатолий Чубайс — это «какой-то Моше Израилевич». Аркадию Воложу «пусть там хорошо живется». А деятелям культуры лучше уехать и не «капать на мозги» Путин. Цитаты (все более и более поразительные)

Что еще Путин сказал на форуме

Анатолий Чубайс — это «какой-то Моше Израилевич». Аркадию Воложу «пусть там хорошо живется». А деятелям культуры лучше уехать и не «капать на мозги» Путин. Цитаты (все более и более поразительные)