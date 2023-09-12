ЕСПЧ присудил компенсацию активисту Максиму Лапунову. Он первым открыто заявил о преследовании геев в Чечне

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 52 тысячи евро Максиму Лапунову, который первым открыто заявил о преследовании ЛГБТ-людей в Чечне. Суд подтвердил нарушение статей о незаконном лишении свободы и о пытках из-за сексуальной ориентации, сообщает The Insider.

Лапунов с 2015 года работал в Чечне ведущим на мероприятиях. Весной 2017 года его задержали люди в штатском и доставили в подвал грозненского отдела полиции, известного как «тюрьма для геев». Силовики пытали его, требуя рассказать об ЛГБТ-людях в республике.

Затем, по словам Лапунова, его заставили оставить отпечатки пальцев на огнестрельном оружии, на камеру признаться в своей ориентации и пригрозили убийством, если он расскажет о произошедшем. Впоследствии он уехал из России.

В 2018 году прокуратура отказалась начать расследование по жалобе Лапунова. Иск в Европейский суд по правам человека был подан в 2019-м.

О массовых преследованиях геев в Чечне рассказала «Новая газета» в 2017 году. Максим Лапунов стал первым человеком, кто подал официальное заявление о незаконном задержании и пытках.

В марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения в Украину, Россия была исключена из Совета Европы, что автоматически означает выход из-под юрисдикции европейского суда. С этого момента ЕСПЧ приостановил прием исков против России, но поданные ранее иски остались на рассмотрении.

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