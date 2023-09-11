«Я был неправ, я не должен желать вреда своей армии». Рэпер Loqiemean рассказал, что отбыл административный арест

Рэпер Loqiemean (настоящее имя — Роман Худяков) заявил, что провел пять суток под административным арестом.

«Я посидел в тюрьме. Точнее, провел пять суток в изоляторе под арестом. По такому поводу следует закрепить мое мнение о претензии по горшочкам. Я был неправ: я не должен желать вреда своей армии, потому что армия неотделима от народа. А я — неотделимая часть этого народа», — написал музыкант в телеграме.

Он не пояснил, с чем именно был связан арест.

На сайте Останкинского суда Москвы есть карточка административного дела от 18 августа о привлечении Худякова Р.В. к ответственности по части 1 статьи 20.3 КоАП («Пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций»).

В постановлении по делу говорится, что 15 августа рэпер разместил в своем инстаграме la_loqiemean сторис с изображением флага Украинской повстанческой армии (УПА), которая признана в России экстремистской организацией.

В мае 2023 года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала донос в Генпрокуратуру с требованием запретить в России концерты рэпера Loqiemean, который «выступает против ». В ее заявлении утверждалось, что «организация и проведение концертов Loqiemean грубо нарушают конституционно защищаемые права и интересы детей как важнейшего приоритета государственной политики России». Из-за доноса ряд концертов гастрольного тура Loqiemean в России был сорван.